www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806607969
Уникальный номер закупки
227/2018
Наименование закупки
Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2018 10:00 GMT +320.07.2018 10:0020.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2018 10:0020.07.2018 10:0020.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607969Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.09.2018 17:0014.09.2018 17:0014.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607969Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
14.09.201814.09.2018 17:0014.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607969Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
4 308 229,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
28.29.12.119
28.29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 580
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.