Поставка запасных частей к водоочистным вращающимся сеткам Т2000-68 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара.