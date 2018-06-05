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Номер извещения
ГП829407
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 743-71-82
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Tukaev@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюкаев Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.) Количество к закупке - 3556 тн Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3 -База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 14:00 GMT +305.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829407Дата и время окончания срока приема заявок Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.) Количество к закупке - 3556 тн Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3 -База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тнБрянск
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 14:0005.06.2018 14:0005.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829407Дата и время вскрытия заявок Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.) Количество к закупке - 3556 тн Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3 -База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тнБрянск
Подведение итогов не позднее
11.06.2018 17:0011.06.2018 17:0011.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829407Подведение итогов не позднее Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.) Количество к закупке - 3556 тн Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3 -База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тнБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.06.201811.06.2018 17:0011.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829407Подведение итогов не позднее Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.) Количество к закупке - 3556 тн Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3 -База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тнБрянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бортовые кольца (Шины резаные (10-12 кг/шт.) Количество к закупке - 3556 тн Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3 -База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество к закупке - 3556 тн - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн -Фидлот3- База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки/взвешивания выгрузка на фермах по распределению в файле "распределение по фермам" : - Калужская обл., Сухиничский р-н, п. Шлиппово - 1123 тн - Ферма КРС "Зарево", Смоленская область, Хиславический район, вбл. деревни Зарево - 569 тн - склад Воскресенское, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Садовая, д. 40 - 967 тн - Фидлот3-База Шаблыкино, Орловская область, Шаблыкинский район, пос. Косуличи - 897 тн +/-70км до точки выгрузкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
22.11.20.000
Документация лота
Кол-во: 3556
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