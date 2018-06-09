Выбор подрядчика по проведению комплекса работ по газодинамическим (ГДИ), газоконденсатным (ГКИ) исследованиям и лабораторному анализу полученных в процессе исследований проб флюидов на эксплуатационном фонде скважин Берегового НГКМ с целью контроля параметров (ФЕС, пластового давления и температуры, газоконденсатного фактора)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829397 Уникальный номер закупки 1226_ЗП Номер закупки Наименование закупки Выбор подрядчика по проведению комплекса работ по газодинамическим (ГДИ), газоконденсатным (ГКИ) исследованиям и лабораторному анализу полученных в процессе исследований проб флюидов на эксплуатационном фонде скважин Берегового НГКМ с целью контроля параметров (ФЕС, пластового давления и температуры, газоконденсатного фактора) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК-ПУР

Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР Юридический адрес 629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406 Почтовый адрес 629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254 Контактный телефон +7 34949 3-24-24 Факс +7 34949 3-24-11 Адрес электронной почты Ivanova@geotransgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Иванова Надежда Александровна Место рассмотрения предложений Пуровский Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги Ключевые слова: исследования

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