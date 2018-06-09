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Номер извещения
ГП829397
Уникальный номер закупки
1226_ЗП
Наименование закупки
Выбор подрядчика по проведению комплекса работ по газодинамическим (ГДИ), газоконденсатным (ГКИ) исследованиям и лабораторному анализу полученных в процессе исследований проб флюидов на эксплуатационном фонде скважин Берегового НГКМ с целью контроля параметров (ФЕС, пластового давления и температуры, газоконденсатного фактора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-24
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Ivanova@geotransgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Надежда Александровна
Место рассмотрения предложений
Пуровский
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Проведение газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторному анализу проб пластовых флюидов с интерпретацией данных на фонде скважин Берегового НГКМ в границах лицензионного участка АО «Геотрансгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 14:00 GMT +309.06.2018 14:0009.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829397Дата и время окончания срока приема заявок Проведение газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторному анализу проб пластовых флюидов с интерпретацией данных на фонде скважин Берегового НГКМ в границах лицензионного участка АО «Геотрансгаз»Пуровский
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 13:0013.06.2018 13:0013.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829397Дата и время вскрытия заявок Проведение газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторному анализу проб пластовых флюидов с интерпретацией данных на фонде скважин Берегового НГКМ в границах лицензионного участка АО «Геотрансгаз»Пуровский
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 13:0019.06.2018 13:0019.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829397Подведение итогов не позднее Проведение газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторному анализу проб пластовых флюидов с интерпретацией данных на фонде скважин Берегового НГКМ в границах лицензионного участка АО «Геотрансгаз»Пуровский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 13:0019.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829397Подведение итогов не позднее Проведение газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторному анализу проб пластовых флюидов с интерпретацией данных на фонде скважин Берегового НГКМ в границах лицензионного участка АО «Геотрансгаз»Пуровский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение газогидродинамических, газоконденсатных исследований и лабораторному анализу проб пластовых флюидов с интерпретацией данных на фонде скважин Берегового НГКМ в границах лицензионного участка АО «Геотрансгаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
71.12.3
71.12.3
Документация лота
Кол-во: 1
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