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Номер извещения
ГП829418
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
Закупка лакокрасочных материалов для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-00-83
Факс
+7 3412 91-09-15
Адрес электронной почты
Burduli@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурдули Елена Гурамиевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Закупка лакокрасочных материалов для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лакокрасочных материалов для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск
Начальная цена
192 086,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, г.Ижевск, ул. Новоажимова д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
20.30.1
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1792
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