открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение, проводимый в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи Административного здания и движимого имущества, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а, принадлежащих ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829392 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение, проводимый в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи Административного здания и движимого имущества, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а, принадлежащих ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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