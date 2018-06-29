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Номер извещения
ГП829392
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение, проводимый в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи Административного здания и движимого имущества, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а, принадлежащих ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829392Дата и время окончания срока приема заявок Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка) Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829392Дата окончания срока рассмотрения заявок Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка) Москва
Дата и время проведения
03.07.2018 11:0003.07.2018 11:0003.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829392Дата и время проведения Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка) Москва
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 18:0017.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829392Подведение итогов не позднее Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201817.07.2018 18:0017.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829392Подведение итогов не позднее Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041; Движимое имущество: Локальная информационно-вычислительная сеть. Пожарно-охранная сигнализация АБК. Электроснабжение АБК (2-я нитка)
Начальная цена
39 412 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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