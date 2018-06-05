Проведение комплексного обследования технического состояния плит основания пути мобильной башни обслуживания (МБО) сооружения 1 в районе деформационного шва между блоками А и Б стартового комплекса «Союз-2» на космодроме «Восточный»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806544477 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение комплексного обследования технического состояния плит основания пути мобильной башни обслуживания (МБО) сооружения 1 в районе деформационного шва между блоками А и Б стартового комплекса «Союз-2» на космодроме «Восточный» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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