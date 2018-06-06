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Номер извещения
ГП829384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право выполнения работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-55-81 доб. 5095
Факс
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Адрес электронной почты
d.medvedev@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Дмитрий Не указано
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 11:00 GMT +306.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829384Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 11:0006.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829384Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 18:0006.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829384Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 18:0006.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829384Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
43.22.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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