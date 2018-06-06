Открытый запрос предложений на право выполнения работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829384 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право выполнения работ по монтажу участка трубопровода оборотного водоснабжения к газоохладителю LWC250-M51695216-10, цех 8 бокс 8 стенд ГТН-25А (реконструкция с 2008 г. для нагнетателей типа Н-400) инв. № 42000151 ЗАО «НЗЛ» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской обороны, д. 51. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Контактный телефон +7 812 372-55-81 доб. 5095 Факс {} Адрес электронной почты d.medvedev@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Медведев Дмитрий Не указано Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Ключевые слова:

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