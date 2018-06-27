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    Главная / Торги / Поставка труб ВГП УМВГК

    Поставка труб ВГП УМВГК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб ВГПМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб ВГП УМВГК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма Договора поставки

    Образец спецификации

    Документация

    ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4452

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.isaev@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исаев Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб ВГП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 16:0031.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829452Подведение итогов не позднее Поставка труб ВГПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб ВГП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    81,679 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Труба 65х4 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 ВСт3 ГОСТ 380-05 водогазопроводная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 ВСт3 ГОСТ 380-05 водогазопроводная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Труба Ц-15х2,8 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Труба 50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 В10 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Труба 32x3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст3Сп ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-13, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 В10 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Труба 100х4,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, Ижорский трубный завод ЗАО г.Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 2.237

    "Позиция 31"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 9.154

    "Позиция 32"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 В10 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 33"

    "Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 3.028

    "Позиция 34"

    "Труба 32x3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0.335

    "Позиция 35"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 15.628

    "Позиция 36"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст3Сп ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 4.338

    "Позиция 37"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 18.458

    "Позиция 38"

    "Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-13, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 39"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 10.004

    "Позиция 40"

    "Труба 65х4 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.071

    "Позиция 41"

    "Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 ВСт3 ГОСТ 380-05 водогазопроводная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0.383

    "Позиция 42"

    "Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0.017

    "Позиция 43"

    "Труба Ц-15х2,8 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0.519

    "Позиция 44"

    "Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.586

    "Позиция 45"

    "Труба 50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.042

    "Позиция 46"

    "Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0.341

    "Позиция 47"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 7.735

    "Позиция 48"

    "Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 49"

    "Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0.042

    "Позиция 50"

    "Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 ВСт3 ГОСТ 380-05 водогазопроводная, ЗАО "Ижорский трубный завод", Россия, Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 51"

    "Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 52"

    "Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, ПАО "Таганрогский металлургический завод", г.Таганрог"

    Кол-во: 0.313

    "Позиция 53"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 В10 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.028

    "Позиция 54"

    "Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 2.625

    "Позиция 55"

    "Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.041

    "Позиция 56"

    "Труба 100х4,5 ГОСТ 3262-75 Ст3 ГОСТ 535-2005, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 1.337

    "Позиция 57"

    "Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 3.674

    "Позиция 58"

    "Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 стальная водогазопроводная оцинкованная, Ижорский трубный завод ЗАО г.Санкт-Петербург"

    Кол-во: 0.595

    "Позиция 59"

    "Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 В20 ГОСТ 1050-2013, Северский трубный завод ПАО г.Полевской"

    Кол-во: 0.105

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    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    13.03.2020 г., 11:09
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП925727
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    202876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    05.02.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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