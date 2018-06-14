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    Главная / Торги / Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 17:0014.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829386Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829386

    Уникальный номер закупки

    ОЗП – 057/2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация запроса предложений_

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 49-39-39 доб. 1110

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дерюшев Данил Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 17:00 GMT +314.06.2018 17:0014.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829386Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 11:0015.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829386Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 11:0022.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829386Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829386Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск» согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Воскресенск», адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается участником тендера и является одним из критериев оценки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    45.22.12.190

    Работы по ремонту кровель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт кровли АБК Маско-гласс для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»"

    Кол-во: 1

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