на право заключения договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829383 Уникальный номер закупки 142 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru