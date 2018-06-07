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Номер извещения
ГП829383
Уникальный номер закупки
142
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 495 578-46-46 доб. 5017
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Приходько Дмитрий Николаевич,dn.prikhodko@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Заключение договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 09:30 GMT +307.06.2018 09:3007.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829383Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 09:3007.06.2018 09:3007.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829383Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829383Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку лакокрасочных и расходных материалов для покраски транспортных средств и спецоборудования ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с разделом 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, г. Химки, Московская область, Аэропорт Шереметьево, территория ПРК-1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
20.30.22
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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