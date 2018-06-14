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    Главная / Торги / Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"

    Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829387Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    договор

    смета ремонт моечных бытовых ЭСПЦ

    ТЗ ДВ моечные ЭСПЦ

    смета ремонт моечных бытовых ЦП

    ТЗ ДВ моечные ЦП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-03-71

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    ignatyevsa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатьев Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 11:00 GMT +314.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829387Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829387Дата и время вскрытия заявок Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829387Подведение итогов не позднее Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829387Подведение итогов не позднее Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    место осуществления услуги: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС. Предпочтительные условия оплаты - в течении 90 дней после подписания актов выполненных работ. Срок поставки 2018г. Участник в праве обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора,контактное лицо: Останин Константин Георгиевич, тел.: +7(3412) 910-762 эл. почта: Ostanin@izhstal.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.33.10.000

    Работы по облицовке полов и стен плитками

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    30.05.2018

    смета ремонт моечных бытовых ЭСПЦ

    30.05.2018

    ТЗ ДВ моечные ЭСПЦ

    30.05.2018

    смета ремонт моечных бытовых ЦП

    30.05.2018

    ТЗ ДВ моечные ЦП

    30.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт моечного отделения АБК ЭСПЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремонт моечного отделения АБК ЦП"

    Кол-во: 1

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