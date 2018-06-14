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Номер извещения
ГП829387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-03-71
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
ignatyevsa@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 11:00 GMT +314.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829387Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829387Дата и время вскрытия заявок Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829387Подведение итогов не позднее Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"Ижевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт моечных отделений административно-бытовых корпусов ПАО "Ижсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
место осуществления услуги: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
43.33.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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