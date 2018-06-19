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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806543934
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электротехнической продукции согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 20893
Факс
+7 498 540-38-08
Адрес электронной почты
Viktor.Krupin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Крупин Виктор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электротехнической продукции согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электротехнической продукции согласно ТЗ
Начальная цена
944 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703,Россия, Московская область,Ленинский район,г.Видное,Белокаменное шоссе,владение 13, ТЭЦ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
27.32
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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