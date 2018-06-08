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Номер извещения
ГП829389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Двигатель D4BF с механическим ТНВД к автомобилю Hyundai H100 и МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-76-70
Факс
--
Адрес электронной почты
serov_as@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Серов Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД 2. МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД 2. МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка запасных частей к автотранспорту. ЗЧ новые, не б/у, с товаром поставщик передает сертификаты, паспорта, гарантийные талоны (при наличии).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296012, Российская Федерация, Республика Крым, г. Армянск, ул.Северная промзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
29.3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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