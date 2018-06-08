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    Главная / Торги / Двигатель D4BF с механическим ТНВД к автомобилю Hyundai H100 и МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)

    Двигатель D4BF с механическим ТНВД к автомобилю Hyundai H100 и МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829389Дата и время окончания срока приема заявок 1. Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД 2. МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Двигатель D4BF с механическим ТНВД к автомобилю Hyundai H100 и МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Описание двигатель и МКПП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-76-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    serov_as@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Серов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД 2. МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 10:3015.06.2018 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829389Подведение итогов не позднее 1. Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД 2. МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД 2. МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка запасных частей к автотранспорту. ЗЧ новые, не б/у, с товаром поставщик передает сертификаты, паспорта, гарантийные талоны (при наличии).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296012, Российская Федерация, Республика Крым, г. Армянск, ул.Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 50% предоплата, 50% отсрочка платежа 15-30 дней. Условия поставки CPT склад заказчика. Срок поставки в течении 30 дней от даты подписания спецификации к договору, возможна досрочная поставка.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    30.05.2018

    Описание двигатель и МКПП

    30.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МКПП KM135M (для двигателя D4BF, 2.5 л., 78 л.с.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Двигатель D4BF заводской артикул CH08 с механическим ТНВД"

    Кол-во: 1

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