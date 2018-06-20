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Номер извещения
31806542974
Уникальный номер закупки
ОЗП-051-ТМЦ-18
Наименование закупки
ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 08:00 GMT +320.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542974Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 08:0020.06.2018 08:0020.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542974Дата и время вскрытия заявок ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542974Подведение итогов не позднее ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
582 682,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложение № 1 Закупочной документации), Перечне закупаемой продукции (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Проекте договора (Приложение № 2 Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31, Центральный склад.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.14
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
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