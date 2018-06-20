ОЗП-051-ТМЦ-18 На право заключения договора на поставку обратных клапанов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: в течение 30 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем счетов-фактур и товарных накладных.