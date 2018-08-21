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    Главная / Торги / Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2018 13:0021.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829357Дата и время окончания срока приема заявок Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829357

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 06:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация №ГП829357

    Приложение №1. Проект договора поставки

    Приложение №2. Проект приложения №1.1 к договору

    Приложение №3. Существенные условия поставки

    Приложение №4. Проект спецификации

    Приложение №5. Список документации

    Приложение №7. Техническое задание

    Приложение №6. Форма УПД

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-82

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    tatyana.popova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.201828.09.2018 12:0028.09.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829357Подведение итогов не позднее Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 суток с момента подписания сторонами спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % отсрочка платежа, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки Продукции. В стоимость продукции включена стоимость доставки, упаковки и транспортировки. Сумму распределять равномерно по всем позициям. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронасосного агрегата УА450-120 УХЛ4 с электродвигателем ВАО5П450L4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300 с электродвигателем ПЭДВ250-320В"

    Кол-во: 1

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