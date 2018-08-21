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Номер извещения
ГП829357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 06:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-60-82
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
tatyana.popova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300, электронасосный агрегат УА450-120 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 суток с момента подписания сторонами спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
08
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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