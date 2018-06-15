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    Главная / Торги / Начало работ на ш. Инаглинская (кабельная продукцуия)

    Начало работ на ш. Инаглинская (кабельная продукцуия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829355Дата и время окончания срока приема заявок Кабельно-проводниковая продукцияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829355

    Уникальный номер закупки

    18772

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Начало работ на ш. Инаглинская (кабельная продукцуия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 05:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос КП 18772

    Перечень предоставляемых документов

    Карточка предприятия

    Рамочный договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    olkhovojj@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховой Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельно-проводниковая продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829355Дата и время окончания срока приема заявок Кабельно-проводниковая продукцияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829355Дата и время вскрытия заявок Кабельно-проводниковая продукцияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2018 17:5931.08.2018 17:5931.08.2018 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829355Подведение итогов не позднее Кабельно-проводниковая продукцияМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 17:5931.08.2018 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829355Подведение итогов не позднее Кабельно-проводниковая продукцияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельно-проводниковая продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Запросу КП 18772

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До ТК г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительнее отсрочка платежа/ DDP г. Нерюнгри
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабельные муфты"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Кабельно-проводниковая продукция"

    Кол-во: 11600

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