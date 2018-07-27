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    Главная / Торги / Обслуживание и комплектация Лавного комплекса

    Обслуживание и комплектация Лавного комплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829352Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829352

    Уникальный номер закупки

    18722

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обслуживание и комплектация Лавного комплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Запрос КП 18772

    Перечень предоставляемых документов

    Карточка предприятия

    Рамочный договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    olkhovojj@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховой Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотрения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829352Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829352Дата и время вскрытия заявок Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2018 12:0031.08.2018 12:0031.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829352Подведение итогов не позднее Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 12:0031.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829352Подведение итогов не позднее Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотрения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Запросу 18722

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До ТК г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительнее отсрочка платежа/ DDP г. Нерюнгри
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатели ВВ-400 Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Пускатели ПВИ"

    Кол-во: 9

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