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Номер извещения
ГП829352
Уникальный номер закупки
18722
Наименование закупки
Обслуживание и комплектация Лавного комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 04:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-90
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
olkhovojj@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховой Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотрения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829352Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829352Дата и время вскрытия заявок Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 12:0031.08.2018 12:0031.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829352Подведение итогов не позднее Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотренияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение пускателей. Есть позиция Выключатель, если по данную позицию не возможно предоставить прошу выставить аналоги для рассмотрения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Запросу 18722
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До ТК г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 9
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