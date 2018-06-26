Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 18:0026.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829351Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 20:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой договор

    О приглашении к участию в процедуре

    Таблица формата Excel "Коммерческие условия" (приложение № 2)

    Заявка на участие (приложение № 1)

    Требования по отгрузке Товара

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13467

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201808.08.2018 12:0008.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829351Подведение итогов не позднее Закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Приложением № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. СоломбалкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% поставки Товара в пункт назначения в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    24.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    20

    Вещества химические и продукты химические

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    типовой договор

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антикоррозионный грунт по металлу Грункор или аналог в таре 20 кг."

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Растворитель в таре по 5 л."

    Кол-во: 88

    "Позиция 3"

    "Глянцевая алкидная эмаль (желтая) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг."

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Глянцевая алкидная эмаль (красная) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг."

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Глянцевая алкидная эмаль (серебристая) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 2,5 кг."

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 6"

    "Глянцевая алкидная эмаль (черная) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг."

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Глянцевая алкидная эмаль (белая) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг."

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Разбавитель"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Отвердитель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Текнодур 0050 (желтый)"

    Кол-во: 57.4

    "Позиция 11"

    "Текнодур 0050 (черный)"

    Кол-во: 57.4

    "Позиция 12"

    "Текнодур 0050 (красный)"

    Кол-во: 57.4

    "Позиция 13"

    "Грунт-эмаль Унипол марка "Б""

    Кол-во: 12.8

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП225331
    закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    590972
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить