Закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

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Цена не указана

Закупка ЛКМ для нужд ОАО "Ямал СПГ"

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100% поставки Товара в пункт назначения в течение 60 календарных дней

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в соответствии с Приложением № 2

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Антикоррозионный грунт по металлу Грункор или аналог в таре 20 кг." Кол-во: 40

"Позиция 2" "Растворитель в таре по 5 л." Кол-во: 88

"Позиция 3" "Глянцевая алкидная эмаль (желтая) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг." Кол-во: 9

"Позиция 4" "Глянцевая алкидная эмаль (красная) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг." Кол-во: 18

"Позиция 5" "Глянцевая алкидная эмаль (серебристая) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 2,5 кг." Кол-во: 7.5

"Позиция 6" "Глянцевая алкидная эмаль (черная) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг." Кол-во: 9

"Позиция 7" "Глянцевая алкидная эмаль (белая) марки ПФ-115 или аналог, в таре по 3 кг." Кол-во: 9

"Позиция 8" "Разбавитель" Кол-во: 30

"Позиция 9" "Отвердитель" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Текнодур 0050 (желтый)" Кол-во: 57.4

"Позиция 11" "Текнодур 0050 (черный)" Кол-во: 57.4

"Позиция 12" "Текнодур 0050 (красный)" Кол-во: 57.4