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Номер извещения
31806543127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1640
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Закупки и тендеры Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 16:00 GMT +320.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543127Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 годаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 16:0020.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543127Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 годаВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543127Подведение итогов не позднее Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 годаВоронеж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543127Подведение итогов не позднее Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 годаВоронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 года
Начальная цена
273 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
65.12.3
65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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