Запрос предложений на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806543127 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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