Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения для фильтрации и последующей блокировки массовой рассылки нежелательных писем и другой ненужной информации (антиспам) и антивирусного программного обеспечения для сервера электронной почты в форме плагинов (Anti-Virus+Anti-Spam Plugins) 0373100135021000035

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0373100135021000035 Уникальный номер закупки 0373100135021000035 Номер закупки Наименование закупки Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения для фильтрации и последующей блокировки массовой рассылки нежелательных писем и другой ненужной информации (антиспам) и антивирусного программного обеспечения для сервера электронной почты в форме плагинов (Anti-Virus+Anti-Spam Plugins) 0373100135021000035 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Все закупки и тендеры ФГБУ ЦЭКИ Юридический адрес 115114, Г МОСКВА, ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, ДОМ 8, Почтовый адрес 115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru