Услуги по сертификации деактивации и снятия кухонного оборудования на ВС Boeing 777-300ER

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Заказчиком 100% стоимости производится в течение 30 рабочих дней с момента выполнения обязательств, взятых на себя Исполнителем, в рамках заключенного договора. Критерием оценки по выбору поставщика являются цена на услуги по сертификации.