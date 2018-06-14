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Номер извещения
ГП829343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Испании, Португалии и Туниса.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. Лиссабон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829343Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. ЛиссабонСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829343Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. ЛиссабонСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 20:0015.06.2018 20:0015.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829343Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. ЛиссабонСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. Лиссабон
Начальная цена
106 200,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт г. Барселона, ИспанияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. Барселона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829343Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. БарселонаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829343Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. БарселонаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 20:0015.06.2018 20:0015.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829343Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. БарселонаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В747-400 в транзитном аэропорту г. Барселона
Начальная цена
70 800,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт г. Лиссабон, ПортугалияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В737-800 и В747-400 в транзитном аэропорту г. Энфида
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829343Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В737-800 и В747-400 в транзитном аэропорту г. ЭнфидаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829343Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В737-800 и В747-400 в транзитном аэропорту г. ЭнфидаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 20:0015.06.2018 20:0015.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829343Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В737-800 и В747-400 в транзитном аэропорту г. ЭнфидаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» типа В737-800 и В747-400 в транзитном аэропорту г. Энфида
Начальная цена
141 600,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт г. Энфида, ТунисРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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