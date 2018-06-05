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    Главная / Торги / Закупка измерительных приборов по проекту Тула

    Закупка измерительных приборов по проекту Тула

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829338Дата и время окончания срока приема заявок Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка измерительных приборов по проекту Тула

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2478

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    melchenko@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельченко Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка измерительных приборов по проекту Тула

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 15:00 GMT +305.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829338Дата и время окончания срока приема заявок Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 15:0005.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829338Дата и время вскрытия заявок Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829338Подведение итогов не позднее Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829338Подведение итогов не позднее Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка измерительных приборов по проекту Тула

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Число позиций 23

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 дней с момента поставки товара на склад грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измерительные приборы"

    Кол-во: 0

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