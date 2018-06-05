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Номер извещения
ГП829338
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка измерительных приборов по проекту Тула
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2478
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
melchenko@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельченко Людмила Марковна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка измерительных приборов по проекту Тула
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 15:00 GMT +305.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829338Дата и время окончания срока приема заявок Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 15:0005.06.2018 15:0005.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829338Дата и время вскрытия заявок Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829338Подведение итогов не позднее Закупка измерительных приборов по проекту ТулаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка измерительных приборов по проекту Тула
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Число позиций 23
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. БалашихаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
26.51.53.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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