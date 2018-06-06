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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку Фибробетонных блоков для ЦКАД5

    Запрос ценовых предложений на поставку Фибробетонных блоков для ЦКАД5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 08:3006.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829340Дата и время окончания срока приема заявок Фибробетонные блокиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку Фибробетонных блоков для ЦКАД5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-83 доб. 3681

    Факс

    +7 495 514-03-83

    Адрес электронной почты

    d.makuho@trkstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макухо Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фибробетонные блоки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829340Подведение итогов не позднее Фибробетонные блокиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фибробетонные блоки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявкана на ФБ ЦКАД-5 июнь 2018

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявкана на ФБ ЦКАД-5 июнь 2018Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявкана на ФБ ЦКАД-5 июнь 2018
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12

    Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 997х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 903х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 405х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 545х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 962х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Фибробетонный блок Фб-6.1 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 938х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Фибробетонный блок Фб-5.3 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 485х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Фибробетонный блок Фб-5.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 510х720х60 мм. ВСН 56-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Фибробетонный блок Фб-5 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 600х720х60 мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Фибробетонный блок Фб-4 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 950х720х60 мм."

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Фибробетонный блок Фб-3 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 460х720х60 мм."

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Фибробетонный блок Фб-2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 400х720х60 мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Фибробетонный блок Фб-1 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 1000х720х60 мм."

    Кол-во: 189

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