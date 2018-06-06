Запрос ценовых предложений на поставку Фибробетонных блоков для ЦКАД5

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ТРАНСКАПСТРОЙ Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 997х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 903х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 405х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 545х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Фибробетонный блок Фб-6.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 962х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Фибробетонный блок Фб-6.1 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 938х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Фибробетонный блок Фб-5.3 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 485х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Фибробетонный блок Фб-5.2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 510х720х60 мм. ВСН 56-97" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Фибробетонный блок Фб-5 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 600х720х60 мм." Кол-во: 2

"Позиция 10" "Фибробетонный блок Фб-4 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 950х720х60 мм." Кол-во: 12

"Позиция 11" "Фибробетонный блок Фб-3 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 460х720х60 мм." Кол-во: 16

"Позиция 12" "Фибробетонный блок Фб-2 (фибробетон прочностью на сжатие не менее 40МПа, F300 в солях, W12) 400х720х60 мм." Кол-во: 8