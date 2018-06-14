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    Главная / Торги / Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)

    Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 12:3014.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829445Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Документация

    Документация

    ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4456

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.sharkova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаркова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829445Подведение итогов не позднее Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электротехнической продукции на объект строительства ВЗиС при УКПГ-3 ЧНГКМ (40-ОЭП-618)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    30.05.2018

    Документация

    30.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит ЩРн-24з-1У2 IP54 PRO №MKM16-N-24-54-ZU распределительный навесной 454х310х135мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Щит ШР IP54 200х300х150мм с DIN-рейкой металлический"

    Кол-во: 38

    "Позиция 3"

    "Щит ABUm-E1-5,5-75 управления серии с пятью ступенями обогрева 600х500х200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Щит ABUm-E1-1,5-37,5 управления серии с двумя ступенями обогрева 600х400х200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шина ШНИ-6х9-10-Д-С с DIN изолятором №YNN10-69-10D-K07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шина ШНИ-6х9-10-Д-Ж с DIN изолятором №YNN10-69-10D-K05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 6 групп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Хомут стяжка для троса"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Хомут заземления для труб №6042-32"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Хомут заземления для труб №6042-25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Хомут 2,5х150мм №UHH20-D025-150-050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фланец MF4 для AKF10 монтажный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Уголок универсальный ПВХ цвет белый 30 мм длина 3,0 м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Угол 36665HDZ CS 90 вертикальный внутр. 90° 300x50, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Трансформатор TS63/12-24C №2CSM631043R0811 разделительный безопасности 220-24-12V AC 63VA ABB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Соединитель на стык №CKK10D-S-100-060-K01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "Светильник ССВ-41-4500-А50 светодиодный IP54 595х595х50мм 41Вт 4500Лм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Светильник ССА1001 "ВЫХОД-EXIT" LSSA0-1001-003-K03 аварийный на светодиодах, односторонний IP20 363х154х25мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Светильник НПП 1301 60Вт IP54, цоколь Е27"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Светильник ДПП 17-182-50-Ш светодиодный IP66 600х220х190мм 182Вт 21455Лм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Светильник ДБА 3927 (LDBA0-3927-57-K01) светодиодный IP20 2,8Вт 610х75х61мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Светильник ДБА 3926 (LDBA0-3926-36-K01) светодиодный IP20 1,8Вт 345х72х71мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Светильник FDL 03-45-50 светодиодный IP54 1200х83х67мм 45Вт 5591Лм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Светильник FBL 01-52-50-Ш светодиодный IP65 430х110х120мм 52Вт 4096Лм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Светильник FBL 01-35-50-Ш светодиодный IP65 366х110х120мм 35Вт 4096Лм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Сальник d=32мм ( Dотв.бокса 37мм) белый IEK №YSA40-32-37-68-K01-050"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Розетка одноместная 16А, 220В, IP20, о/п"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Розетка двухместная 16А, 220В, IP20, о/п"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Регулятор СРМ 2А симисторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Расцепитель РН60 независимый №MVA30D-RN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Разъём (розетка) силовая переносная 3P+PE+N 380В 16А IP44"

    Кол-во: 33

    "Позиция 32"

    "Разъём (розетка) силовая переносная 3P+PE 380В 32А IP44"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Разъём (вилка) силовая переносная 3P+PE+N 380В 16А IP44"

    Кол-во: 33

    "Позиция 34"

    "Пускатель магнитный АВВ на DIN-рейку, 16А, с катушкой управления 24В, АС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Преобразователь FC 051P2K2 №132F0022 частотный VLT Micro Drive FC 512,2кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пластина 30591 защитная основания IP44 осн.300 (пластик)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 37"

    "Пластина 30585HDZ защитная основания IP44 осн.300 (мет.), горячеоцинкованная"

    Кол-во: 28

    "Позиция 38"

    "Пластина 30573 защитная боковая IP44 H50 (пластик)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 39"

    "Пластина 30571HDZ защитная боковая IP44 Н50 (мет.), горячеоцинкованная"

    Кол-во: 28

    "Позиция 40"

    "Наконечник НКИ 5,5-4 №UNL20-006-6-4"

    Кол-во: 182

    "Позиция 41"

    "Наконечник DT-50 медный №UNP22-050-09-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Наконечник DT-16 медный №UNP22-016-06-08"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Муфта поворотная металлорукав-коробка DN 26,М32х1,5,наружная резьба №6014-2732G"

    Кол-во: 109

    "Позиция 44"

    "Муфта поворотная металлорукав-коробка DN 20,М25х1,5,наружная резьба №6014-25G"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Металлорукав из оцинкованной стали DN 26мм, Dвн 26,5 мм, Dнар 30,0 мм, IP40, 25м №667M2630"

    Кол-во: 673

    "Позиция 46"

    "Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм, Dвн 20,5 мм, Dнар 24,5 мм, IP40, 50м №667M2024"

    Кол-во: 157

    "Позиция 47"

    "Лоток S5 Combitech угол CPO90 50х500 36005HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Лоток S5 Combitech крышка CPO90 осн.300 38005HDZ ТУ 3449-013-47022248-2004 на угол горизонтальный 90 гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Лоток S5 Combitech 50x300x2000 35025HDZ, ТУ 3449-013-73438690-2008 перфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Лента №37558 клейкая бандажная на борт IP44 30х2 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 51"

    "Лампа БК220-230-60 ГОСТ 2239-79 накаливания общего назначения 60 Вт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Крышка S5 Combitech 300x3000 35525HDZ, ТУ 3449-013-47022248-2004 лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Крышка 38205HDZ CS 90 на угол вертикальный внутр. 90° осн.300, горячеоцинкованная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31 250х300х150 №YKM40-231-31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Коробка УСК 12.Н соединительная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная,IP66, RAL9006, 90х90х53мм №65300"

    Кол-во: 32

    "Позиция 57"

    "Короб TA-GN 60х40 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01780 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Короб TA-GN 200х60 угол плоский NPAN DKC кат.№01748 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Короб TA-GN 200х60 угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV №01732 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Короб TA-GN 200х60 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01789 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Короб TA-GN 200х60 заглушка торцевая LAN DKC кат.№00881"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Консоль BBL5540HDZ с опорой ML усиленная осн.400, горячеоцинкованная"

    Кол-во: 53

    "Позиция 63"

    "Консоль BBA1015HDZ потолочная CS осн.150, горячеоцинкованная"

    Кол-во: 23

    "Позиция 64"

    "Комплект Nema-M2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Кнопка двойная с индикатором ON/OFF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Клемма СМК 222-413 строительно-монтажная №UZV3-001-413"

    Кол-во: 150

    "Позиция 67"

    "Кабель-канал 25х16 мм №СКК10-025-016-1-К01"

    Кол-во: 64

    "Позиция 68"

    "Кабель-канал 100х60 мм №СКК10-100-060-1-К01"

    Кол-во: 26

    "Позиция 69"

    "Кабель-канал 100х40 мм №СКК10-100-040-1-К01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Изолента 0,18x19 мм белая 20 метров IEK арт.№ UIZ-20-10-K01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Диффавтомат ВД1-63/2/25/30 (УЗО) 25 А, 1P+N, 30 mA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Держатель 53359 оцинкованный двусторонний, д.32мм"

    Кол-во: 1854

    "Позиция 73"

    "Датчик WRF04 PT1000 Sensor passiv температуры комнатный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Датчик AKF10.190.04 PT1000 160гр.С 2L Sensor passiv температуры канальный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Датчик AGS 54ext PT1000 Sensor passiv температуры наружный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Гайка М6 СМ100600 с насечкой"

    Кол-во: 151

    "Позиция 77"

    "Выключатель автом. дифференциального тока АВДТ 32 2п 6А 30мА тип С 1Р+N №MAD22-5-006-C-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Выключатель автом. дифференциального тока АВДТ 32 2п 20А 30мА тип С 1Р+N №MAD22-5-020-C-30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Выключатель автом. дифференциального тока АВДТ 32 2п 16А 30мА тип С 1Р+N №MAD22-5-016-C-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Выключатель 2-х клавишеый, открытой установки, 250В, 10 А, IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Выключатель 1-клавишеый, открытой установки, 250В, 10 А, IP66 ГОСТ Р 51322.1-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Выключатель 1-клавишеый, открытой установки, 250В, 10 А, IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011"

    Кол-во: 9

    "Позиция 83"

    "Разъём (вилка) силовая переносная 3P+PE 380В 32А IP44"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Панель LCP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Винт М6х10 СМ010610 с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 151

    "Позиция 86"

    "Винт М5х8 СМ030508 для обеспечения электрического контакта крышек"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Бирка У134 кабельная №UZMA-BIK-Y134-S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Автомат ВА47-29 С16 3Р №MVA20-1-016-C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Автомат ВА47-29 В6 1Р №MVA20-1-006-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Автомат ВА47-29 В32 3Р №MVA20-3-032-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Автомат ВА47-29 В16 1Р №MVA20-1-016-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Автомат ВА47-100 С25 3Р №MVA40-3-025-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Автомат S203 3P 25А (С) 6kA №2CDS253001R0254"

    Кол-во: 35

    "Позиция 94"

    "Автомат S203 3P 16А (С) 6kA №2CDS253001R0164"

    Кол-во: 38

    "Позиция 95"

    "Автомат S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "DIN-рейка (13 см) оцинкованная YDN10-0013 (IEK)"

    Кол-во: 1

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    Заказчик
    Прием заявок
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    Прием заявок:
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    Лоты:
    1
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    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
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    Гарантия на возврат аванса
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