Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке 13330.

    Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке 13330.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829332Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829332

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке 13330.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон договра Ямал СПГ

    Заявка 13330 (формат оферты)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13775

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    timofey.zasyadnikov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Засядников Тимофей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 17:00 GMT +319.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829332Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 17:0019.06.2018 17:0019.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829332Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 11:0021.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829332Подведение итогов не позднее Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829332Подведение итогов не позднее Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке. Предложение направлять окончательное с наименьшей ценой и кратчайшими сроками поставки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Аналоги и/или замена допускаются ТОЛЬКО если запрашиваемая позиция снята с производства и/или не сертифицирована для РФ и ТОЛЬКО при полном соответствии технических параметров, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, АМТП, морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки, указать срок поставки, указать срок гарантии
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.29.12.134

    Фильтры жидкостные емкостные

    28.25.14.111

    Фильтры для очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Шаблон договра Ямал СПГ

    29.05.2018

    Заявка 13330 (формат оферты)

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фильтров и фильтроэлементов согласно заявке 13330. Цена за ЛОТ."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП225607
    Фильтроэлементы
    Фильтроэлементы
    591749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211047282
    МИ №16559/МИ - Фильтрующие материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (222P101603)
    МИ №16559/МИ - Фильтрующие материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (222P101603)
    588374
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    441 812
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить