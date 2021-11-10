www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0132300008021000160
Уникальный номер закупки
0132300008021000160
Наименование закупки
155-2021-ЭА Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципального сегмента городского округа город Выкса региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в 2022 году 0132300008021000160
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.10.2021 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
155-2021-ЭА Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципального сегмента городского округа город Выкса региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300008021000160Подведение итогов не позднее 155-2021-ЭА Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципального сегмента городского округа город Выкса региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в 2022 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
155-2021-ЭА Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципального сегмента городского округа город Выкса региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в 2022 году
Начальная цена
1 092 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов