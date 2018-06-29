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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС

    Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829326Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829326

    Уникальный номер закупки

    266

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3-тф договора

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Изменения в извещении

    Извещение с изменением сроков поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    EA.Popova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829326Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829326Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 15:0025.07.2018 15:0025.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829326Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 15:0025.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829326Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РАСТВОРИТЕЛЬ; TEKNOPLAST SOLV; (TEKNOSOLV 9506)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 2"

    "КРАСКА; TEKNODUR 0090; черный; RAL 9005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "ГРУНТ; TEKNOPLAST PRIMER 7; серый "

    Кол-во: 1392

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