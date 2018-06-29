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Номер извещения
ГП829326
Уникальный номер закупки
266
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-47
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
EA.Popova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829326Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829326Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 15:0025.07.2018 15:0025.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829326Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭСЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку грунтовки, растворителя, эмали для АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
19.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
Кол-во: 8
Кол-во: 1392
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