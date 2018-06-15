Закупка светотехнической продукции (Вэлан) на объект строительства УКПГ-3 ЧНГКМ (49-ОЭП-663)

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Закупка светотехнической продукции (Вэлан) на объект строительства УКПГ-3 ЧНГКМ (49-ОЭП-663)

Цена договора и требования к обеспечению

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Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Светильник ВЭЛАН-01-СД.Л.30-К-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010 со светодиодным источником света можностью 30 Вт, с куполообразным отражателем" Кол-во: 58

"Позиция 2" "Светильник ВЭЛАН-01-СД.Л.100-К-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010 со светодиодным источником света можностью 100 Вт, с куполообразным отражателем" Кол-во: 13

"Позиция 3" "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.30Т1(220АС)-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 30 Вт, напряжение питания 220В АС, с креплением на трубу, без отражателя, 1ExdllCT6, IP66, УХЛ1" Кол-во: 165

"Позиция 4" "Светильник ВЭЛАН32-СД.Л.30О-УХЛ1 ТУ3461-013-00213569-2009 взрывозащищённый со светодиодной лампой мощностью 30Вт с креплением на опоре без отражателя 1ExdllCT6 IP66 УХЛ1" Кол-во: 187

"Позиция 5" "Светильник ВЭЛАН-02-СД.Л.40 "Кобра2"-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010 со светодиодной лампой мощностью 40 Вт, исполнение "Кобра" с двумя светодиодами, климатическое исполнение УХЛ1, IP65" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Светильник ВЭЛАН-01-СД.Л.50-К-У1 ТУ 3461-015-00213569-2010 со светодиодным источником света можностью 50 Вт, с куполообразным отражателем" Кол-во: 4