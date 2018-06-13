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Номер извещения
ГП829328
Уникальный номер закупки
ЗП 39-2018
Наименование закупки
Запрос предложений № ЗП 39-2018 на поставку компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Контактный телефон
+7 343 355-59-08
Факс
+7 343 355-58-01
Адрес электронной почты
kotlov@gpb.ural.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Валерий Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829328Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829328Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
26.20.1
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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