Запрос предложений № ЗП 39-2018 на поставку компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829328 Уникальный номер закупки ЗП 39-2018 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений № ЗП 39-2018 на поставку компьютерного и сетевого оборудования для открытия ДО № 026/1101 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 47А Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация ЗП 39-2018

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