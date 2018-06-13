Запрос предложений № ЗП 38-2018 на поставку картриджей для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», на срок - с момента заключения договора по 31 декабря 2018 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829321 Уникальный номер закупки ЗП 38-2018 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений № ЗП 38-2018 на поставку картриджей для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», на срок - с момента заключения договора по 31 декабря 2018 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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