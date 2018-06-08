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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806540450
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка метчиков и плашек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 781-05-89
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доронин Виктор Валентинович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метчики и плашки для универсальных станков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806540450Дата и время окончания срока приема заявок Метчики и плашки для универсальных станковХимки
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 10:0108.06.2018 10:0108.06.2018 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806540450Дата и время вскрытия заявок Метчики и плашки для универсальных станковХимки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метчики и плашки для универсальных станков
Начальная цена
2 957 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ (Приложение №2 к проекту договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141401, Химки, ул. Академика Грушина, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
25.73.40
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 59
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