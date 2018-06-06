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Номер извещения
ГП829318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 14:00 GMT +306.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829318Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 14:0006.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829318Дата и время вскрытия заявок Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 16:0030.06.2018 16:0030.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829318Подведение итогов не позднее Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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