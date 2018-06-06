Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"

    Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829318Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Ведомость объема работ

    12268-001-04-ТР Тула от 11.05.18

    Форма предоставления ТКП

    Перечень документов для предоставления участником

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2731

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Fedorova@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2018 14:00 GMT +306.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829318Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2018 14:0006.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829318Дата и время вскрытия заявок Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2018 16:0030.06.2018 16:0030.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829318Подведение итогов не позднее Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 16:0030.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829318Подведение итогов не позднее Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж металлоконструкций эстакад. В рамках строительства станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 для ООО "Тулачермет-Сталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж металлоконструкций эстакад. "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237165
    Поставка блочно-модульного здания по ОЛ
    Поставка блочно-модульного здания по ОЛ
    593497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225407
    AOБП-000035_металлоконструкции ПК 283 (М-12)
    AOБП-000035_металлоконструкции ПК 283 (М-12)
    591165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Маркетинговые исследования № 32211063305
    Поставка коверов газовых для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
    Поставка коверов газовых для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
    591006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 113 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП213998
    Поставка решетчатого настила по заказам 201066203 и 201066204
    Поставка решетчатого настила по заказам 201066203 и 201066204
    590004
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 116 734
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП225295
    Поставка материалов для несущей обстройки временных опор в пролете 1-13…1-14 в Новосибирскую область
    Поставка материалов для несущей обстройки временных опор в пролете 1-13…1-14 в Новосибирскую...
    590777
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП213004
    Поставка пролетного строения надземного пешеходного перехода в Новосибирскую область
    Поставка пролетного строения надземного пешеходного перехода в Новосибирскую область
    586413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ленинградская область
    ГАС
    Попозиционная № ГП128647
    Закупка элементов зданий комплектной поставки для объекта строительства «Опорная база»
    Закупка элементов зданий комплектной поставки для объекта строительства «Опорная база»
    471348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.04.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАС
    Попозиционная № ГП138260
    Поставка опорных частей (ОЧШС) ТУ 2530.001-169880466-01
    Поставка опорных частей (ОЧШС) ТУ 2530.001-169880466-01
    448023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2021 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить