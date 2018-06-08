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    Главная / Торги / Поставка твердомера ИТР-60/150-М. Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.

    Поставка твердомера ИТР-60/150-М. Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829309

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка твердомера ИТР-60/150-М. Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 1

    тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Юридический адрес

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    Почтовый адрес

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Контактный телефон

    +7 902 622-91-11

    Факс

    +7 3452 56-59-99

    Адрес электронной почты

    6015@stc-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перебаскина Галина Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 08:30 GMT +308.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 08:3008.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829309Дата и время вскрытия заявок Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 09:3009.06.2018 09:3009.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829309Подведение итогов не позднее Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 09:3009.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829309Подведение итогов не позднее Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "твердомер ТБ5004 по методу Бринеля"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 08:30 GMT +308.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 08:3008.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829309Дата и время вскрытия заявок Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 09:3009.06.2018 09:3009.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829309Подведение итогов не позднее Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 09:3009.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829309Подведение итогов не позднее Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Твердомер ИТР-60/150-М."

    Кол-во: 1

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