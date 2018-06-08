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Номер извещения
ГП829309
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка твердомера ИТР-60/150-М. Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
Почтовый адрес
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
Контактный телефон
+7 902 622-91-11
Факс
+7 3452 56-59-99
Адрес электронной почты
6015@stc-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перебаскина Галина Не указано
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 08:30 GMT +308.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 08:3008.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829309Дата и время вскрытия заявок Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 09:3009.06.2018 09:3009.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829309Подведение итогов не позднее Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.Тюмень
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка твердомера ТБ5004 по методу Бринеля.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тех. заданию.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
26
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 08:30 GMT +308.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 08:3008.06.2018 08:3008.06.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829309Дата и время вскрытия заявок Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 09:3009.06.2018 09:3009.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829309Подведение итогов не позднее Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.Тюмень
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Твердомера ИТР-60/150-М.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тех. заданию.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
27
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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