Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения и пешеходных дорожек на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое в Малоархангельском районе Орловской области (г. Малоархангельск) (в рамках сметной стоимости капитального ремонта объекта) 0154200000721000995

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0154200000721000995 Уникальный номер закупки 0154200000721000995 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения и пешеходных дорожек на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое в Малоархангельском районе Орловской области (г. Малоархангельск) (в рамках сметной стоимости капитального ремонта объекта) 0154200000721000995 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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