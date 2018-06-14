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Номер извещения
ГП829304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Контактный телефон
+7 916 565-09-06
Факс
Адрес электронной почты
petrenko@a-group.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ПОСТАВКА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 14:00 GMT +314.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829304Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙХимки
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829304Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙХимки
Подведение итогов не позднее
14.07.2018 14:0014.07.2018 14:0014.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829304Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИА ГРУПП
Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
27.20
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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