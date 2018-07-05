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Номер извещения
ГП806855
Уникальный номер закупки
158208
Наименование закупки
НОЖИ ДЛЯ ФРЕЗ D125-200 ПО ГОСТ 24359-80
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-50-87
Факс
--
Адрес электронной почты
akunets@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунец Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
НОЖИ ДЛЯ ФРЕЗ D125-200 ПО ГОСТ 24359-80
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НОЖИ ДЛЯ ФРЕЗ D125-200 ПО ГОСТ 24359-80
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
25
Документация лота
Кол-во: 6000
Кол-во: 6000
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