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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829394
Уникальный номер закупки
158202
Наименование закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 63632
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
63632@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сарычев Алексей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Мишина, д. 35, ул. Красноармейская, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИНКОМ-ИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ФИНКОМ-ИНВЕСТ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
70
43
N
Документация лота
Кол-во: 1
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