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Номер извещения
ГП829334
Уникальный номер закупки
779
Наименование закупки
Поставка согласно спецификации мембрана,пленка,плита,техноруф с доставкой Белые Столбы до 4.06.18. Пост оплата.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка согласно спецификации мембрана,пленка,плита,техноруф с доставкой Белые Столбы до 4.06.18. Пост оплата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 16:00 GMT +330.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации мембрана,пленка,плита,техноруф с доставкой Белые Столбы до 4.06.18. Пост оплата.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 16:0030.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829334Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации мембрана,пленка,плита,техноруф с доставкой Белые Столбы до 4.06.18. Пост оплата.Домодедово
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 14:0006.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829334Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации мембрана,пленка,плита,техноруф с доставкой Белые Столбы до 4.06.18. Пост оплата.Домодедово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка согласно спецификации мембрана,пленка,плита,техноруф с доставкой Белые Столбы до 4.06.18. Пост оплата.
Начальная цена
1 193 911,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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