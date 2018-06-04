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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806539462
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и запчастей для вычислительной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Контактный телефон
+7 495 276-13-07
Факс
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Адрес электронной почты
Kurdin_AA@ctp-moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдин Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Административные Округа Г Москвы/
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Расходные материалы и запчасти для вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 09:30 GMT +304.06.2018 09:3004.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806539462Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы и запчасти для вычислительной техникиАдминистративные Округа Г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 09:3004.06.2018 09:3004.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806539462Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы и запчасти для вычислительной техникиАдминистративные Округа Г Москвы/
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 23:0008.06.2018 23:0008.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806539462Подведение итогов не позднее Расходные материалы и запчасти для вычислительной техникиАдминистративные Округа Г Москвы/
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расходные материалы и запчасти для вычислительной техники
Начальная цена
614 780,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Вознесенский пер., 11, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦТП МОЭК
Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
46.14.11
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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