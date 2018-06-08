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    Главная / Торги / Кран шаровой стальной д.32-50 Ру16, межфланцевый под прокладки, под газ, температура от -40 до +50, предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах сжиженного газа в узлах коммуникаций и автоцистерн

    Кран шаровой стальной д.32-50 Ру16, межфланцевый под прокладки, под газ, температура от -40 до +50, предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах сжиженного газа в узлах коммуникаций и автоцистерн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829296Дата и время окончания срока приема заявок Кран шаровой стальной ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кран шаровой стальной д.32-50 Ру16, межфланцевый под прокладки, под газ, температура от -40 до +50, предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах сжиженного газа в узлах коммуникаций и автоцистерн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические характеристики

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 516

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    maleva.ae@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малёва Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Кран шаровой стальной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829296Дата и время окончания срока приема заявок Кран шаровой стальной Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829296Дата и время вскрытия заявок Кран шаровой стальной Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2018 15:0009.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829296Подведение итогов не позднее Кран шаровой стальной Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829296Подведение итогов не позднее Кран шаровой стальной Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кран шаровой стальной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    95 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    офис филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград - г. Волгоград, ул. смольная, д.30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 30% от стоимости Товара в течение 14 банковских дней, окончательный расчет 70% от стоимости Товара в течение 14 банковских дней с момента подписания товарной накладной
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой стальной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой стальной"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой стальной"

    Кол-во: 30

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