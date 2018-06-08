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Номер извещения
ГП829296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кран шаровой стальной д.32-50 Ру16, межфланцевый под прокладки, под газ, температура от -40 до +50, предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах сжиженного газа в узлах коммуникаций и автоцистерн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 516
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
maleva.ae@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Кран шаровой стальной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829296Дата и время окончания срока приема заявок Кран шаровой стальной Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829296Дата и время вскрытия заявок Кран шаровой стальной Челябинск
Подведение итогов не позднее
09.06.2018 15:0009.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829296Подведение итогов не позднее Кран шаровой стальной Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран шаровой стальной
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
95 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
офис филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгоград - г. Волгоград, ул. смольная, д.30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.14.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Кол-во: 40
Кол-во: 30
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