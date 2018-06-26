Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Цилиндры навивные, ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Цилиндры навивные, ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 13:3626.06.2018 13:36Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829455Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоизоляцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829455

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Цилиндры навивные, ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Форма спецификации

    форма ТКП

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.mikulchik@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Микульчик Святослав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплоизоляции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829455Подведение итогов не позднее Поставка теплоизоляцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплоизоляции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.38.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.76.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1234

    "Позиция 4"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.89.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 770

    "Позиция 5"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.108.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1002

    "Позиция 6"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.133.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 244

    "Позиция 7"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.159.70 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1729

    "Позиция 9"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.76.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1234.34

    "Позиция 10"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1729.6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211080325
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    593442
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    879 851
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП225930
    Поставка материалов (герметик, течеискатель, паронит и другое) для технического обслуживания и ремонтных работ для Завода СПГ на ОГТ Салмановского (Утреннего) НГКМ
    Поставка материалов (герметик, течеискатель, паронит и другое) для технического обслуживания и...
    592913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП225528
    Поставка манжет ТЕРМА в Новосибирскую область
    Поставка манжет ТЕРМА в Новосибирскую область
    591467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП225294
    Поставка дизельных генераторов 10кВТ в Новосибирскую область
    Поставка дизельных генераторов 10кВТ в Новосибирскую область
    590775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211053702
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку уплотнительных материалов для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку уплотнительных материалов...
    589466
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    712 510
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАС
    Попозиционная № ГП128647
    Закупка элементов зданий комплектной поставки для объекта строительства «Опорная база»
    Закупка элементов зданий комплектной поставки для объекта строительства «Опорная база»
    471348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.04.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить