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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.38.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 30

"Позиция 2" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 300

"Позиция 3" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.76.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1234

"Позиция 4" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.89.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 770

"Позиция 5" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.108.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1002

"Позиция 6" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.133.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 244

"Позиция 7" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.159.70 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1729

"Позиция 9" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.76.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1234.34