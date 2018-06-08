Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за товар производится в 100% размере по факту поставки Товара в полном объёме на основании подписанных уполномоченными лицами товарной накладной и счета-фактуры в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения товара и передачи оригиналов документов: счетов - фактур, оформленных в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, товарных накладных по Форме ТОРГ-12, и документов, подтверждающих качество продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.