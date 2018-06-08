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Номер извещения
31806543945
Уникальный номер закупки
61-3
Наименование закупки
Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Файзуллин Идрис Асгатович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
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Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806543945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 07:0009.06.2018 07:0009.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806543945Дата и время вскрытия заявок Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
13.06.201813.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806543945Подведение итогов не позднее Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка антигололедного реагента для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 892 864,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
39 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка товара Покупателю осуществляется Поставщиком партиями, посредством автомобильного транспорта, по адресу: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
20.59.43.130
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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