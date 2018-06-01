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    Главная / Торги / запрос ценовых котировок на инструмент Pramet

    запрос ценовых котировок на инструмент Pramet

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829292Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок на инструмент Pramet

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7551

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артём Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 09:00 GMT +301.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829292Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 09:0001.06.2018 09:0001.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829292Дата и время вскрытия заявок закупка инструмента Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 13:0005.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829292Подведение итогов не позднее закупка инструмента Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    количество - в соответствии с заявкой Предложения принимаются только от официальных дилеров, с приложением к закупке дилерского сертификата, действующего весь период потребности или изготовителя.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка на условиях DDP (Санкт-Петербург)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - отсрочка платежа 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во: 0

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