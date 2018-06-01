Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

количество - в соответствии с заявкой Предложения принимаются только от официальных дилеров, с приложением к закупке дилерского сертификата, действующего весь период потребности или изготовителя.