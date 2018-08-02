Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке каждой партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных. Срок поставки: Продукция доставляется и отгружается в адрес грузополучателей силами и за счёт Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения Отгрузочной разнарядки.