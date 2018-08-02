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Номер извещения
31806575910
Уникальный номер закупки
ОЗП-057-ТМЦ-18
Наименование закупки
ОЗП-057-ТМЦ-18 Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12.
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Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2018 07:00 GMT +302.08.2018 07:0002.08.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806575910Дата и время окончания срока приема заявок Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12.
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2018 07:0002.08.2018 07:0002.08.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806575910Дата и время вскрытия заявок Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12.
Подведение итогов не позднее
10.08.2018 12:0010.08.2018 12:0010.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806575910Подведение итогов не позднее Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.08.201810.08.2018 12:0010.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806575910Подведение итогов не позднее Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка овицидного биологического ингибитора-стимулятора для обеспечения дезинвазии сточных вод и сырого осадка на очистных сооружений канализации
Начальная цена
33 054 296,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложение № 1 Закупочной документации), Перечне и объеме закупаемой продукции (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Проекте договора (Приложение № 2 Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Раневской, д.16 (очистные сооружения канализации г.Тюмени)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
20.14
20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 112
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