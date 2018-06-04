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    Главная / Торги / Закупка модельного комплекта Обтекатель

    Закупка модельного комплекта Обтекатель

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта ОбтекательКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829288

    Уникальный номер закупки

    153

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка модельного комплекта Обтекатель

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка модельного комплекта Обтекатель

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 17:00 GMT +304.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта ОбтекательКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 17:0004.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829288Дата и время вскрытия заявок Закупка модельного комплекта ОбтекательКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 09:0006.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829288Подведение итогов не позднее Закупка модельного комплекта ОбтекательКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка модельного комплекта Обтекатель

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    16.23.19.000

    Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модельный комплект Обтекатель черт.ЭДРК6-10.00.01"

    Кол-во: 1

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