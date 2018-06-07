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Номер извещения
ГП829294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 10087
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
r.ivanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Роман Вадимович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 17:00 GMT +307.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829294Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 17:0007.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829294Дата и время вскрытия заявок Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва
Подведение итогов не позднее
18.06.2018 17:3018.06.2018 17:3018.06.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829294Подведение итогов не позднее Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с файлом "Список закупаемых изделий (Siemens Transformers)"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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