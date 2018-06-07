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    Главная / Торги / Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)

    Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829294Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Список закупаемых изделий (Siemens Transformers)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10087

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    r.ivanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Роман Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 17:00 GMT +307.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829294Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 17:0007.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829294Дата и время вскрытия заявок Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2018 17:3018.06.2018 17:3018.06.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829294Подведение итогов не позднее Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 17:3018.06.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829294Подведение итогов не позднее Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для ремонта / замены электрического оборудования производства компании ООО «Сименс Трансформаторы» (Siemens Transfrormers LLC)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с файлом "Список закупаемых изделий (Siemens Transformers)"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки (в течение 30 календарных дней)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Список закупаемых изделий (Siemens Transformers)

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вспомогательный контактор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Электронагреватель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кулачковый переключатель направления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аварийный переключатель с рукояткой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кулачковый переключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Модуль преобразователя положения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Контактор для двигателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Отключающий электромагнит"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Вспомогательный контакт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Соединительное реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Переносной светильник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Сигнальный выключатель конечной позиции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Автоматический позиционный переключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Измерительный преобразователь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Плата модуля преобразователя положения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Главный выключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Местный / дистанционный выключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Подъёмный / опускающийся выключатель управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Двигатель"

    Кол-во: 1

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