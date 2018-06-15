www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, БАЛОК. ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ. Изготовление согласно Техническому заданию и по чертежам заказчика. Позиции металлоконструкций разбиты на лоты.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-02
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
aapavlov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Поставщик на основании чертежей № 291202, 291203, 291204, 261737, 405739, 405744 разрабатывает чертежи в стадии КМД, СОГЛАСОВЫВАЕТ с ПОКУПАТЕЛЕМ, после согласования изготавливает и поставляет металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.07.201815.07.2018 11:0015.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829300Подведение итогов не позднее Металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Поставщик на основании чертежей № 291202, 291203, 291204, 261737, 405739, 405744 разрабатывает чертежи в стадии КМД, СОГЛАСОВЫВАЕТ с ПОКУПАТЕЛЕМ, после согласования изготавливает и поставляет металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Поставщик на основании чертежей № 291202, 291203, 291204, 261737, 405739, 405744 разрабатывает чертежи в стадии КМД, СОГЛАСОВЫВАЕТ с ПОКУПАТЕЛЕМ, после согласования изготавливает и поставляет металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Кол-во: 13.485
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 1319869-КМ (лист 10,11), ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Дополнительно к проекту 1319869 изготовить элементы площадки : П1-2шт, КР1-2шт. Вес этих дополнительных элементов учтен в п.2 «Объемы и сроки поставки» Документации к торгам
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.07.201815.07.2018 11:0015.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829300Подведение итогов не позднее МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 1319869-КМ (лист 10,11), ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Дополнительно к проекту 1319869 изготовить элементы площадки : П1-2шт, КР1-2шт. Вес этих дополнительных элементов учтен в п.2 «Объемы и сроки поставки» Документации к торгам Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 1319869-КМ (лист 10,11), ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Дополнительно к проекту 1319869 изготовить элементы площадки : П1-2шт, КР1-2шт. Вес этих дополнительных элементов учтен в п.2 «Объемы и сроки поставки» Документации к торгам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 8.4
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.07.201815.07.2018 11:0015.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829300Подведение итогов не позднее МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3.6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.