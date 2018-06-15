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    Главная / Торги / МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, БАЛОК. ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ. Изготовление согласно Техническому заданию и по чертежам заказчика. Позиции металлоконструкций разбиты на лоты.

    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, БАЛОК. ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ. Изготовление согласно Техническому заданию и по чертежам заказчика. Позиции металлоконструкций разбиты на лоты.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829300Дата и время окончания срока приема заявок МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829300

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, БАЛОК. ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ. Изготовление согласно Техническому заданию и по чертежам заказчика. Позиции металлоконструкций разбиты на лоты.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к торгам

    Изменения в извещении

    Техническое задание. Лоты 2 и 3.

    Техдокументация. Лот1

    Техдокументация. Лот 2

    Техдокументация. Лот3.

    Техническое задание. Лот1

    Приложение 3 Существенные условия поставки

    Приложение к Оферте

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-02

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    aapavlov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Поставщик на основании чертежей № 291202, 291203, 291204, 261737, 405739, 405744 разрабатывает чертежи в стадии КМД, СОГЛАСОВЫВАЕТ с ПОКУПАТЕЛЕМ, после согласования изготавливает и поставляет металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201815.07.2018 11:0015.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829300Подведение итогов не позднее Металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Поставщик на основании чертежей № 291202, 291203, 291204, 261737, 405739, 405744 разрабатывает чертежи в стадии КМД, СОГЛАСОВЫВАЕТ с ПОКУПАТЕЛЕМ, после согласования изготавливает и поставляет металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок. Поставщик на основании чертежей № 291202, 291203, 291204, 261737, 405739, 405744 разрабатывает чертежи в стадии КМД, СОГЛАСОВЫВАЕТ с ПОКУПАТЕЛЕМ, после согласования изготавливает и поставляет металлоконструкции колонн, пролетных балок, подвесок.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 60 календарных дней от даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, ПРОЛЕТОВ Ч.291202, 291203, 291204, 261737, 405739,405744"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОНН, ПРОЛЕТОВ Ч.291202, 291203, 291204, 261737, 405739,405744"

    Кол-во: 13.485

    Лот 2

    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 1319869-КМ (лист 10,11), ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Дополнительно к проекту 1319869 изготовить элементы площадки : П1-2шт, КР1-2шт. Вес этих дополнительных элементов учтен в п.2 «Объемы и сроки поставки» Документации к торгам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201815.07.2018 11:0015.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829300Подведение итогов не позднее МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 1319869-КМ (лист 10,11), ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Дополнительно к проекту 1319869 изготовить элементы площадки : П1-2шт, КР1-2шт. Вес этих дополнительных элементов учтен в п.2 «Объемы и сроки поставки» Документации к торгам Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 1319869-КМ (лист 10,11), ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Дополнительно к проекту 1319869 изготовить элементы площадки : П1-2шт, КР1-2шт. Вес этих дополнительных элементов учтен в п.2 «Объемы и сроки поставки» Документации к торгам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 60 календарных дней от даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА № 1319869-КМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ГАЗОСБОРНИКА № 1319869-КМ"

    Кол-во: 8.4

    Лот 3

    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201815.07.2018 11:0015.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829300Подведение итогов не позднее МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ ГАЗОСБОРНИКА. Металлоконструкции изготовить в соответствии с требованиями проекта № 4362, ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Технические условия.», сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» со СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 60 календарных дней от даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ Ч.4362"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДРОССЕЛЯ Ч.4362"

    Кол-во: 3.6

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    178676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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