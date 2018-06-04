Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запчасти для центрифуги ФВШ

    Запчасти для центрифуги ФВШ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 17:0004.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829283Дата и время окончания срока приема заявок Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для центрифуги ФВШ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Тендерная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 348

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    Lebedeva@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 14:0031.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829283Подведение итогов не позднее Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    185

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • условия платежа (не менее 2-х вариантов, 100% отсрочка - приоритет);
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009)"

    Кол-во: 44

    "Позиция 6"

    "Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) "

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) "

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) "

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СПЕЦПРОМПРОГРЕСС
    Запрос предложений № ГП724831
    Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
    Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
    131552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2018 10:00(GMT+03:00)
    68 823 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ССК
    Попозиционная № ГП022131
    Реализация невостребованных МТР в АО "ССК": - Технологическая оснастка; - ЗИП к СВП; - ЗИП к Буровым насосам (Weatherford MP-16; RGF-500) - ЗИП к МБУ УПА60/80, Kremco; - Хим. реагенты; - Круглый лес, доски; - Канат талевый; - Сетки к виброситам; - Прочие МТР.
    Реализация невостребованных МТР в АО "ССК": - Технологическая оснастка; - ЗИП к СВП; - ЗИП к...
    398089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.10.2020 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП946276
    Закупка Система очищающих скребков HOSCH для ленточного конвейера Тормоз электрогидравлический дисковый USB3-I-80/60-Ex с толкателем ELDRO EdEx80/60 HV S II 660 по заявке 00000027904
    Закупка Система очищающих скребков HOSCH для ленточного конвейера Тормоз электрогидравлический...
    280493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.11.2019 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить