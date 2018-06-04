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Номер извещения
ГП829283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти для центрифуги ФВШ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 348
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Lebedeva@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 14:0031.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829283Подведение итогов не позднее Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка насосная с и электродвигателем в комплекте БГ 11-11 1 шт. Шкиф ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.001) 2 шт. Шкиф электродвигателя ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.002) 3 шт. Крестовина ФВШ-1,00С-1 (ч. 412.997.00.140) 3 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1(ч.412.997.00.017) 32 шт. Болт специальный ФВШ-1,00С-1 (ч. 415.2.00.008) 8 шт. Скребок шнека ФВШ-1,00С-1 (65Г) (ч.412.997.05.001) 48 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.009) 44 шт. Втулка защитная ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.09-01) 32 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт. Рассекатель ФВШ-1,00С-1 (ч.412.997.00.000) 2 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,5 мм 3 шт. Сито ротора ФВШ-1,00С щель 0,35 мм 2 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
185
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 44
Кол-во: 48
Кол-во: 8
Кол-во: 32
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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