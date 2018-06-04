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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг в учебно спортивном оздоровительном лагере «Шеланга»

    Оказание медицинских услуг в учебно спортивном оздоровительном лагере «Шеланга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829282Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услугКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг в учебно спортивном оздоровительном лагере «Шеланга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    Почтовый адрес

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Контактный телефон

    +7 917 257-16-89

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    os_kgeu69@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ишмухаметова Алина Робертовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829282Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услугКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание услуг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ Верхнеуслонский район село Шеланга ул. Куйбышева д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по дополнительному согласованию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КГЭУ,КГЭУ,КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    420066, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 51,

    420066, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание медицинских услуг "

    Кол-во: 1

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